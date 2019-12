Vandali in azione anche alla Vigilia: cassonetti incendiati e danni alle vetrine per i petardi

Vigilia di Natale turbolenta, quella appena passata per la città di Bari. Dopo il tappeto di rifiuti lasciato per le strade di Madonnella per il consueto aperitivo, in centro sono entrati in azione anche i vandali. In via Don Giovanni Bosco è stato incendiato un cassonetto della carta, forse come risultato dell'esplosione di un petardo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento prontamente l'incendio, come mostra il video postato sui social. Nelle vicinanze erano parcheggiate anche delle auto, che non sarebbero rimaste danneggiate dalle fiamme. Un secondo incendio ha invece coinvolto un contenitore degli indumenti usati nel quartiere San Girolamo, anch'esso dato alle fiamme da ignoti nella serata di ieri.

Diversi i danni segnalati in centro: in via De Rossi, ad esempio, la vetrina di un negozio è stata infranta dall'esplosione di un maxi petardo nel tardo pomeriggio.

