Fiamme nell'area vicina al complesso 'Aldo Moro' di Ceglie: il fumo invade la strada vicina

Vigili del fuoco in azione, questo pomeriggio, a Ceglie, per domare le fiamme nell'area di terreno adiacente al complesso abbandonato dell'Opera Pia 'Aldo Moro'. L'episodio si è verificato poco prima delle 19. Il fumo ha invaso la carreggiata della via Sant'Angelo che corre parallela al complesso, lambita anche dal fuoco. Non si segnalano, al momento, feriti. Si tratta dell'ennesimo episodio di incendi nel Municipio 4: l'ultimo era avvenuto proprio poche ore prima in zona Santa Rita.