Incendio distrugge bar in un parco di Cellamare, l'appello del Comune: "Aiutiamo Annarita e Francesco"

Le Forze dell'Ordine indagano sull'incendio probabilmente di origine dolosa che, la notte scorsa, ha distrutto un bar di Cellamare, nel parco di via Bari. Ignoti avrebbero appiccato il fuoco nella struttura gestita da due giovani, Francesco e Annarita. La notizia è stata diffusa via Fb dall'asessore comunale di Cellamare, Nicola Digioia: "In questi momenti - scrive - una comunità si stringe e dovrebbe far sentire forte la sua solidarietà. Cellamare deve dimostrare di andare avanti e non farsi sconfiggere da certi episodi". Di qui l'appello ad aiutare "tutti insieme Francesco e Annarita a ricostruire il chiosco".