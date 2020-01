Fiamme in un capannone nei pressi del cimitero di Carbonara: strada chiusa e vigili del fuoco sul posto

Un incendio è divampato nel pomeriggio in via Venezia, nei pressi del cimitero di Carbonara. Secondo quanto si è appreso, le fiamme si sarebbero sviluppate in un capannone in disuso: a bruciare, probabilmente, materiale di risulta e rifiuti.

Il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico dalla Polizia locale, presente sul posto, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco.