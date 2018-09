Incendio divampa in deposito di camion a Palo del Colle: esplosioni e fumo nero, vigili del fuoco in azione

Un grosso incendio è scoppiato, questo pomeriggio, in un deposito di camion tra Palo del Colle e Bitonto. Le fiamme, per cause non ancora chiarite, sono divampate attorno alle 15. In poco tempo si è sprigionata una coltre di fumo nero visibile a diversi km di distanza, che ha allarmato non poco i residenti della zona anche a causa di alcune esplosioni avvertite in modo distinto.

Il rogo ha distrutto pneumatici e altro materiale di risulta. Le fiamme sono state domate dopo alcune ore dai Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la Polizia locale di Palo. Il deposito dell'azienda Truck Share era sotto sequestro da mesi: i Carabinieri Forestali hanno avviato, infatti, un'indagine su presunte attività di smaltimento illecito di rifiuti speciali. Non si esclude che l'incendio possa avere una matrice dolosa