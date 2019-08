Incendio lungo la linea ferroviaria Pescara-Bari: circolazione sospesa e treni in ritardo

Un incendio, verificatosi tra le località di Chieuti Serracapriola e Ripalta, nel Foggiano, ha provocato lo stop alla circolazione ferroviaria sulla linea Pescara-Bari, con conseguenti ritardi e disagi.

Lo stop ai treni lungo la linea, per consentire l'intervento dei vigili del fuoco, è scattato alle ore 12.50. Secondo quanto riportato dal sito di Trenitalia, si registrano ritardi fino a 120 minuti per i treni in viaggio. Come si evince sempre dal sito, nella sezione dedicata ad arrivi e partenze in tempo reale, per quanto riguarda la stazione di Bari si registra un ritardo di 40 minuti nell'arrivo dell'Intercity 603 delle 15.09 partito da Bologna e diretto a Lecce. Ritardo di 10 minuti segnalato per il Frecciabianca 8803 da Milano centrale, il cui arrivo a Bari era previsto alle 15.27.

(Foto di repertorio)