Incendio sulla Ceglie-Adelfia: fiamme in un capannone abbandonato

Ancora sconosciuta l'origine del rogo: vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme scoppiate in un capannone. Non si conosce ancora la natura del materiale che ha preso fuoco. Una densa nube di fumo nero si è sprigionata nell'aria