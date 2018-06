Divampa incendio in un garage sotterraneo a San Girolamo: sul posto i vigili del fuoco, evacuato palazzo

Momenti di paura, nel primo pomeriggio, in strada San Girolamo, nell'omonimo quartiere di Bari: un incendio, per cause non ancora conosciute, è divampato in una vettura era parcheggiata all'interno di un garage condominiale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Dal parcheggio sotterraneo si è sprigionato un denso fumo. Non si registrano fortunatamente feriti, né persone intossicate. L'edificio, che ospitava numerosi residenti, è stato evacuato rapidamente. Ancora ignota l'entità dei danni.