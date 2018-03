Ancora roghi nelle campagne di Japigia, a fuoco pneumatici e rifiuti

Rifiuti accatastati in una zona di campagna, e pronti per essere dati alle fiamme al momento 'opportuno'. E' successo così, anche questa volta. Ieri, nelle campagne della zona di strada comunale De Serio, alle porte di Japigia, c'è stato chi ha appiccato il fuoco ancora una volta. A dare l'allarme alcuni residenti del quartiere, che hanno notato il denso fumo nero levarsi dalle campagne.

A bruciare, sarebbe stata una catasta di vecchi pneumatici, la cui presenza era stata segnalata a fine febbraio dalle guardie dei Rangers d'Italia - Puglia, in una zona tra l'altro già ben nota per il fenomeno dell'abbandono di rifiuti. Purtroppo, ancora una volta, c'è stato chi ha potuto agire indisturbato. E così - come riscontrato sempre dalle guardia ambientali in un successivo sopralluogo - di quei rifiuti speciali non restano che scarti carbonizzati a deturpare ed inquinare la campagna.