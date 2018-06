Fumo nero da un garage, incendio a Japigia: vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione, questa mattina, a Japigia, per un incendio divampato in un garage di una palazzina in via Giuseppe Musci, nelle vicinanze di via Peucetia. Il rogo, per cause non ancora accertate, è scoppiato attorno alle 11. I residenti della zona, allarmati dal fumo che fuoriusciva dal locale, hanno chiesto l'immediato intervento di una squadra di vigili, la quale ha provveduto a spegnere le fiamme. Non si segnalano feriti.