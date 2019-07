Grosso incendio a Japigia: fumo e fiamme alte visibili dalla tangenziale

Fumo nero e aria irrespirabile, fiamme altissime ben visibili da chi percorre la tangenziale in direzione nord. Un vasto rogo sta interessando in questi minuti, a Japigia, le campagne in prossimità di via La Pira e del TeatroTeam.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. L'incendio - a bruciare sarebbero principalmente sterpaglie, ma non è escluso che fossero presenti anche materiali di diverso tipo - sarebbe divampato nel giro di pochissimi minuti, su due fronti diversi: dal lato di via La Pira e da quello opposto di contrada Pezze di Sole, in direzione via Amendola. Dopo aver circoscritto le fiamme nella zona di via La Pira, gli interventi si stanno concentrando in questi minuti sul fronte opposto.

