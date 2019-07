Fiamme nelle campagne vicino Lama Balice: in fumo arbusti, cespugli e rami secchi

Un altro incendio ha bruciato le campagne adiacenti a Lama Balice. Il rogo si è verificato ieri pomeriggio: sul posto si sono recati i volontari delle Guardie Ambientali d'Italia che con pompe idriche hanno spento le fiamme, divampate tra cespugli, rami secchi e arbusti.

Le operazioni sono durate un paio d'ore, dalle 15.30 alle 17.30, per un intervento tra i più impegnativi degli ultimi giorni, in una settimana caratterizzata da numerosi roghi in varie parti del capoluogo.