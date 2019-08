Fiamme lungo i binari, stop alla circolazione sulla linea Pescara-Bari: treni in ritardo di oltre quattro ore

Circolazione ferroviaria interrotta per oltre quattro ore, ritardi a catena per i treni e conseguenti disagi per i viaggiatori. A mandare in tilt la circolazione sulla linea Pescara-Bari è stato un incendio divampato tra le località di Chieuti Serracapriola e Ripalta, nel Foggiano, e che ha interessato anche la sede ferroviaria. Lo stop ai treni, per consentire l'intervento dei Vigili del fuoco, è scattato alle 12.50: il traffico è gradualmente ripartito intorno alle 16.46, con conseguenti ritardi fino a 250 minuti per i treni in viaggio.

I treni interessati dallo stop

Diversi sono stati i convogli regionali e a lunga percorrenza che hanno subito ripercussioni. Direttamente coinvolti i treni FR 9886 Lecce (12:06) - Torino Porta Nuova (21:40); FR 9887 Torino Porta Nuova (9:20) - Lecce (18:52); FB 8882 Taranto (10:19) - Milano Centrale (19:25); FB 8884 Lecce (10:58) - Milano Centrale (20:25); IC 603 Bologna C.Le (8:00) - Lecce (16:51); IC 612 Taranto (10:27) - Milano Centrale (21:45); IC 605 Milano Centrale (7:05) - Taranto (18:26); R 26389 Termoli (13:08) - Foggia (14:11). Treni parzialmente cancellati: FB 8803 Milano Centrale (7:35) - Bari Centrale (15:27); FB 8830 Bari Centrale (16:32) - Milano Centrale (00:25). Treni cancellati: R 26392 Foggia (14:46) - Termoli (15:50); R 26393 Termoli (16:09) - Foggia (17:12). Per quanto riguarda in particolare i convogli in arrivo nella stazione di Bari centrale, l'Intercity 603 partito da Bologna e diretto a Lecce ha riportato un ritardo di oltre 230 minuti, l'IC 605 da Milano a Taranto un ritardo di circa 190 minuti, il Frecciabianca 9887 da Torino Porta Nuova a Lecce un ritardo oltre 120 minuti.

(Foto di repertorio)