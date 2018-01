Fiamme devastano box macelleria al mercato di Japigia: corto circuito o atto doloso?

L'odore acre di fumo e materiale bruciato è chiaramente avvertibile fin dall'ingresso del mercato coperto di via Caduti Partigiani, nel quartiere Japigia di Bari: il fuoco, ieri sera, ha distrutto un box macelleria e danneggiato anche un altro locale adiacente abbandonato. Le fiamme sono divampate attorno alle 21.40: l'immediato intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il rogo si propagasse ulteriormente. Il box è andato distrutto, così come gli arredi e il materiale all'interno: in fumo le scorte di carne e prodotti per la settimana, così come la cassa e poche centinaia di euro all'interno, per la gestione quotidiana. Completamente anneriti soffitto e pareti, così come il pavimento, ancora bagnato dopo le operazioni delle squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche pattuglie della Polizia Locale e volanti della Polizia di Stato che hanno effettuato i primi rilievi.

I commercianti chiedono più sicurezza

Al momento non è chiaro se si tratti di un corto circuito o di un atto doloso. Chi è giunto sul posto ha notato un evidente foro nella parete che separa il box andato in fumo con quello accanto, abbandonato da tempo. Il buco, scoperto ieri sera, non sarebbe stato praticato dai vigili del fuoco. Il proprietario dell'attività, da tanto tempo presente nel mercato coperto, racconta di non aver avuto minacce o avvisaglie che potessero far pensare a un episodio simile: "Sono 25 anni - spiega - che lavoro qui e non ho mai avuto problemi". Le indagini potranno aiutare a far luce sull'episodio: nel frattempo i commercianti chiedono più sicurezza, in particolare una sorveglianza maggiore, per evitare altri casi simili. Tre anni fa, infatti, avvenne un altro incendio: in quell'occasione, ad andare in fumo, fu una bancarella di frutta e verdura.

Gallery