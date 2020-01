Rogo nel mercato coperto del San Paolo: due box distrutti dalle fiamme, verifiche in corso nella struttura

Hanno completamente distrutto due box e danneggiato una parete laterale dell'edificio le fiamme che nella serata di giovedì si sono propagate nel mercato coperto di viale Lazio, al quartiere San Paolo.

L'incendio partito da un box e l'intervento dei vigili del fuoco

Il rogo è scoppiato intorno alle 20, e si sarebbe sviluppato a partire da uno dei box al piano terra, occupato da una macelleria: decine le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco da parte di residenti che hanno visto le fiamme all'interno della struttura. I pompieri, intervenuti in forze con diverse squadre, sono riusciti a circoscrivere le fiamme ai due box, evitando danni ulteriori. Il fumo tuttavia ha completamente invaso il locale, e la fiamme hanno anche danneggiato una parete laterale della struttura.

Verifiche sull'agibilità

Nel mercato, al momento chiuso, questa mattina sono in corso rilievi e verifiche strutturali da parte di Polizia locale e ufficio tecnico del Comune per accertare l'agibilità della struttura. Secondo prime ipotesi, il rogo potrebbe essere stato causato da un corto circuito, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

(foto Fb La Voce del San Paolo)