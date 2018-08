Scoppia incendio in azienda di autodemolizioni a Molfetta: a fuoco diverse auto

E' di alcune auto bruciate il bilancio di un rogo scoppiato la notte scorsa a Molfetta, in un'azienda di autodemolizione nella cittadina barese. Non si registrano persone ferite. Le fiamme sono state domate da alcune squadre di Vigili del Fuoco intervenute prontamente. I Carabinieri indagano per stabilire le cause dell'incendio.