Rogo nella notte a Palese: incendio divampa in un negozio, fumo e danni al locale

Un incendio è divampato, questa notte, in un negozio di Palese, in via Capitano Maiorano: in fiamme, secondo le prime informazioni, è andato un locale di articoli da regalo e casalinghi. Il rogo è scoppiato attorno a mezzanotte: sul posto sono intervenuti squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme e le Volanti della Polizia. Il fumo sprigionatosi dal rogo ha rapidamente invaso la strada circostante. Secondo una prima stima, i danni sarebbero concentrati sull'ingresso dell'attività che sarebbe stata aperta solo da pochi mesi. Sulla vicenda indaga la Polizia: al momento, non si esclude alcuna ipotesi. Il titolare del locale non avrebbe ricevuto mai minacce o intimidazioni.