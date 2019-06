Divampa incendio in una pizzeria: paura in via Cairoli

Momenti di paura ma nessun ferito, questa sera in via Cairoli, dove un incendio è divampato all'interno di una pizzeria. Le fiamme si sarebbero sviluppate improvvisamente in cucina: le persone presenti all'interno del locale, tra personale e un cliente, sono riuscite ad allontanarsi senza alcuna conseguenza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'isolato in cui è ubicata la pizzeria è stato temporaneamente chiuso al traffico.