Incendio divampa in un palazzo di Poggiofranco: ustionata una persona

Una persona è rimasta ustionata a seguito di un incendio divampato in uno locale interrato in una palazzina di via Tauro, nel quartiere Poggiofranco di Bari. Non è ancora chiara la dinamica del rogo. Evacuate le persone all'interno della palazzina. Alcune di loro sarebbero rimaste lievemente intossicate a causa del fumo sprigionatosi per l'incendio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, assieme alle Forze dell'Ordine e a personale del 118. La persona ferita è stata trasportata al Policlinico.