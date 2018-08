Incendio in un padiglione del Policlinico: fiamme e fumo nero, vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione, questa mattina, attorno alle 12, per domare un incendio avvenuto in alcuni locali della palazzina che ospita il padiglione di servizio di Immunoematologia e trasfusionale. Dalle finestre del primo piano si è sprigionato fumo nero notato anche da diversi residenti della zona. Sul posto sono giunte alcune squadre intervenute prontamente anche in seguito alla segnalazione di alcuni operatori della struttura. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero divampate a causa di un corto circuito .Non vi sono feriti né intossicati.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...