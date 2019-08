Incendio divampa in un'area della zona industriale: fiamme bruciano copertoni e rifiuti

Un incendio si è sviluppato questo pomeriggio in un'area della zona industriale di Bari, su un terreno in via delle Magnole. A prendere fuoco, secondo le prime informazioni, parti di gomma e rifiuti. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco, allertate da un componente dei Rangers d'Italia libero dal servizio. Il fumo nel risultava visibile dalle zone limitrofe al rogo, di probabile matrice dolosa.