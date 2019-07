Incendio nelle campagne tra Lama Balice e Bitonto: rifiuti e pneumatici dati alle fiamme

Ancora un incendio di natura dolosa nel nord barese. A darne notizia sono i volontari delle Guardie Ambintali d'Italia, giunti sul posto per domare le fiamme.

Mentre prestavano servizio a Lama Balice, intorno alle 13.30 le guardie hanno avvistato dalla terrazza di Villa Framarino una colonna di fumo nero e denso proveniente dalle campagne in direzione Bitonto. Raggiunto il luogo, su una strada parallela alla SP 156 che collega Bari-Bitonto a bordo del pick up munito di pompe idriche, i volontari si sono imbattuti in oltre 100 metri di fiamme.

A bruciare erano sacche di immondizia, plastiche, copertoni di auto, ma anche numerose scatole di medicinali, gettati tra le sterpaglie sul ciglio della strada. È stato necessario l'intervento dell'autobotte da 3000 litri per spegnere il fuoco, data la grave entità dell'incendio. L'operazione è iniziata alle ore 13.30 e si è conclusa con successo alle 15.45.