Fumo nero dalle campagne di Ceglie, ancora un rogo di rifiuti: incendio in un terreno

Nuovo incendio, questa mattina, nelle campagne tra Ceglie e Carbonara, in strada Lama del Duca: ignoti hanno bruciato rifiuti in un terreno. Una colonna di fumo nero si è elevata sull'area circostante ed è stata notata da numerosi residenti della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Si tratta dell'ennesimo episodio in zona dove c'è chi non esita a bruciare scarti e altri rifiuti senza alcun rispetto delle prescrizioni ambientali.