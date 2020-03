L'emergenza Coronavirus non ferma gli sporcaccioni: rifiuti a fuoco in un'area già sequestrata

Neanche l'emergenza Covid-19 ferma gli incivili. Ad Adelfia in mattinata è stato appiccato un incendio in aperta campagna, per eliminare i resti di alcuni rifiuti elettrici rimasti abbandonati in una discarica abusiva, per di più già oggetto di sequestro da parte della Guardia di Finanza. A notare la colonna di fumo nero, nata dalla combustione di resti di elettrodomestici, sono stati alcuni contadini che passavano in zona.

"Purtroppo anche in queste situazioni di emergenza non mancano i soliti delinquenti - il commento del sindaco, Giuseppe Cosola - In una zona già sottoposta a sequestro preventivo della guardia di finanza stanno andando a fuoco scarti di elettrodomestici. Ringrazio tutti gli agricoltori che hanno segnalato il problema e la polizia locale , prontamente intervenuta, nonostante le già gravose e note incombenze derivanti dall emergenza coronavirus . Cerchiamo di essere dappertutto ...ma è sempre più difficile ...collaboriamo!!".

