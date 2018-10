Fumo nero alla periferia di Palese: a fuoco rifiuti e pneumatici

Bruciano pneumatici e immondizia alla periferia di Palese. Nel pomeriggio, un rogo è stato appiccato in vico XXVII Modugno, nella zona nei pressi della stazione Palese Macchie.

Il fumo nero e denso, ben visibile anche a distanza, ha richiamato l'attenzione di una pattuglia dei Rangers in servizio a Lama Balice. Giunte sul posto, le guardie ambientali hanno allertato i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme. Nella zona è stata rilevata la presenza di altri rifiuti abbandonati.

Soltanto ieri, in una zona non molto distante - in strada Torre di Brengola - l'intervento dell'assessore all'Ambiente Petruzzelli che aveva recuperato un bustone della raccolta porta a porta pieno di rifiuti non differenziato, recapitandolo, insieme ad un multa, a casa del cittadino che l'aveva abbandonato.