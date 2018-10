Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme: rogo nelle campagne tra Valenzano e Ceglie

Rifiuti in fiamme nelle campagne di Valenzano, al confine con il quartiere di Ceglie. Intorno alle 10 di questa mattina, un fumo nero e denso, ben visibile dalla zona del cimitero dell'ex frazione, si è sprigionato dalle campagne, tanto da far pensare all'ennesimo rogo nel territorio del IV Municipio. A prendere fuoco, invece, sono stati cumuli di rifiuti abbandonati in un terreno nel territorio di Valenzano, lungo la vecchia strada di campagna che conduce a Ceglie.

Sul posto sono intervenuti i Rangers di Puglia, la polizia locale di Valenzano e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere le fiamme.





