Incendio all'alba in un ristorante a Bitritto, fiamme distruggono il 'Ranch'

Incendio all'alba nel ristorante 'Il ranch', in contrada San Giovanni, a Bitritto. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il locale, che da qualche settimana era chiuso come previsto dal Dpcm per l'emergenza Coronavirus.

L'allarme è scattato poco dopo le 5 di questa mattina. Le fiamme si sarebbero propagate velocemente, anche favorite dalla tipologia della struttura, prevalentemente in legno. Nel rogo è andata completamente distrutta la parte interna del locale.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno nelle ultime ore provveduto a mettere in sicurezza la struttura. Da chiarire le cause dell'incendio: al momento nessuna ipotesi è esclusa, dalle cause accidentali al dolo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Modugno, al comando del capitano Corrado Quarta. Nelle prossime ore sarà effettuato un nuovo sopralluogo nella struttura posta sotto sequestro, insieme a personale della Sis e vigili del fuoco per cercare di fare chiarezza sulle cause del rogo.