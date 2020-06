Incendio a San Girolamo, fiamme divampano nel cantiere bloccato per le nuove case popolari

Un incendio è divampato, questo pomeriggio, nel cantiere inattivo da mesi, per la realizzazione delle nuove case popolari del quartiere San Girolamo di Bari, in via De Fano. Sul posto sono giunte alcune squadre dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo, segnalato da alcuni cittadini allarmati dal fumo nero.

Ancora ignote le cause dell'incendio, sviluppatosi in un'area dove i lavori sono sospesi da tempo, nonostante le richieste del Comune ad Arca Puglia e le lamentele di chi, da troppo tempo, vive in case scomode, vecchie e piccole, a pochi passi dal nuovo waterfront del quartiere.

(Foto Vivere a San Girolamo e Fesca Fb)