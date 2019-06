Fiamme in un appartamento a San Pio: evacuate 12 famiglie, verifiche in corso nella palazzina

Dodici famiglie costrette a lasciare le rispettive abitazioni, mentre nella palazzina proseguono gli accertamenti. E' questa la situazione dopo l'incendio scoppiato ieri sera in un appartamento al primo piano di uno stabile in via Ancona, al quartiere San Pio.

Questa mattina, nell'edificio proseguono le verifiche per valutare l'entità dei danni provocati dalle fiamme ed accertare le condizioni di sicurezza della palazzina. "Stiamo aspettando gli esiti delle verifiche tecniche e sull'agibilità per permettere almeno ad alcune famiglie di rientrare", spiega a BariToday il comandante della Polizia locale, Michele Palumbo, sul posto per dirigere le operazioni. "Al momento tutte le famiglie interessate hanno trovato una sistemazione presso i parenti, ci sono solo un paio di situazioni più problematiche per le quali ci stiamo attivando per trovare soluzioni".

Secondo quanto accertato finora, le fiamme sarebbero partite dalla cucina, ma la presenza in casa di numerose masserizie avrebbe favorito il rapido propagarsi dell'incendio, che ha interessato anche l'appartamento al piano superiore, e, sebbene in maniera inferiore, due abitazioni vicine. I vigili del fuoco, intervenuti con quattro squadre, hanno lavorato diverse ore per domare il rogo.

I residenti della palazzina, tra cui alcuni bambini, non hanno riportato danni. Il proprietario dell'appartamento, per sfuggire alle fiamme, si è lanciato dal balcone dell'appartamento, riportando lievi ferite. Sul posto è intervenuto il 118.