Incendio nei pressi di Santa Fara: denso fumo invade la zona, vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio per domare un incendio nella zona di Santa Fara. Dal rogo, che avrebbe riguardato prevalentemente scarti di potatura, si è sprigionato un fumo denso - visibile anche a grande distanza - che in breve tempo si è esteso in tutta la zona, invadendo anche un vicino maneggio, con conseguenti disagi. I vigili del fuoco, intervenuti con una squadra, al momento sono ancora al lavoro sul posto.

(Ultimo aggiornamento ore 15.15)