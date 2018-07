Fumo denso e fiamme tra gli alberi: incendio nelle campagne di Santa Rita

Un fumo nero e denso che si leva verso l'alto, le fiamme che si intravedono tra gli alberi. Incendio, nel primo pomeriggio, nelle campagne intorno al quartiere Santa Rita, nella zona dello stadio San Nicola. A segnalare il rogo sono stati alcuni residenti, che hanno postato le foto sulla pagina Fb 'Comitato StradaSì', dopo aver allertato i vigili del fuoco. Dalla sala operativa dei pompieri è stata quindi inviata sul posto una squadra per domare il rogo.

Al momento non è ancora dato sapere se l'incendio abbia riguardato sterpaglie o anche rifiuti. Di recente, tuttavia, la zona è tornata al centro delle cronache per i frequenti roghi di rifiuti, precedentemente accatastati e abbandonati nelle campagne a pochi passi dallo stadio. Per far fronte al problema, il IV Municipio ha lanciato un bando per reclutare associazioni disponibili a pattugliare il territorio, ma al momento le 'ronde' delle guardie ambientali (il bando è stato aggiudicato dai Rangers d'Italia - Puglia) non sono ancora partite.