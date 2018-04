Incendio nel Nicolaus Hotel: fiamme domate dai vigili del fuoco

Incendio in serata all'interno del Nicolaus Hotel di Bari. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco. L'incendio sarebbero divampato, secondo le prime informazioni, nei piani inferiori dell'edificio, in cui si trovano i locali della lavanderia.

Non si registrerebbero feriti tra il personale né tra i clienti. I vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno fatto evacuare i primi due piani dell'albergo.