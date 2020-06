Fiamme in un'azienda di trattamento rifiuti sulla ss96: colonna di fumo nero in cielo

Un maxi incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio sulla strada statale 96. Le fiamme si sarebbero generate in un capannone di un'azienda di trattamento rifiuti tra Palo e Bitonto. Diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco: la colonna di fumo nero era ben visibile in cielo, visto che nell'area erano presenti diversi materiali come plastica, metalli e olio esausto. Intervento in corso dei vigili del fuoco.

