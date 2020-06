Incendio distrugge un'azienda sulla ss96: rifiuti a fuoco tra Palo e Bitonto

Rifiuti a fuoco in un'azienda sulla ss96. Il maxi incendio in poco tempo ha completamente distrutto lo stabilimento della Ecogreen Planet, situato tra Palo e Bitonto, che si occupa di smaltimento rifiuti. Diverse le segnalazioni arrivate ai vigili del fuoco: la colonna di fumo nero era ben visibile in cielo, visto che nell'area erano presenti diversi materiali come plastica, metalli e olio esausto. Sul posto sono intervenuti per domare le fiamme diverse squadre di Vigili del fuoco, oltre a carabinieri, polizia locale e tecnici di Arpa Puglia per le verifiche sulla salubrità dell'aria.

Non è al momento chiaro se si sia trattato di un incidente o di un incendio doloso, ma dell'accaduto è stato informato il pm di turno della Procura di Bari, Lanfranco Marazia, che sta seguendo l'evolversi della situazione e valuterà l'apertura di un fascicolo di un'indagine. "Il fumo fortunatamente non ha raggiunto il centro abitato di Palo e neanche quelli dei Comuni vicini" rassicura la commissaria di Palo del Colle, Rossana Riflesso. "In qualità di presidente dell'ambito sociale di Bitonto-Palo - ricorda il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio - sento che quello che accade ai fratelli di questa laboriosa comunità pugliese confinante è anche affar mio. Nessuno tocchi la salute di incolpevoli cittadini: ringrazio per l'intervento del comando dei vigili del fuoco e di tutte le forze dell'ordine che in questo momento lottano per domare le fiamme il cui fumo vediamo anche dai nostri balconi. Ma chiederemo giustizia verso tutti gli eventuali colpevoli di questo disastro".

Ultimo aggiornamento ore 19.30