Loseto, incendio di sterpaglie in un campo: anziano trovato morto

Era uscito di casa, come spesso faceva, per andare in campagna. Ma in tarda mattinata, non vedendolo rientrare come al solito, i familiari si sono preoccupati, lanciando l'allarme e mettendosi alla sua ricerca. Alcune ore dopo, la triste scoperta: il corpo senza vita dell'uomo, un 79enne di Loseto, è stato trovato in un campo lungo la strada che conduce ad Adelfia.

Nella stessa campagna, nella mattinata, era scoppiato un incendio di sterpaglie, che aveva reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Non è ancora chiaro, al momento, se sia stato l'anziano stesso ad appiccare il fuoco, o se invece si sia trovato accidentalmente sul posto, così come non sono ancora certe le cause del decesso: potrebbe essere deceduto forse a causa dei fumi che si sono sprigionati dal rogo. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia.