Fumo nero dalle campagne, ancora un incendio a Santa Rita

Una densa colonna di fumo, visibile anche a distanza. Ancora un rogo, ancora in pieno giorno, nel quartiere Santa Rita. I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata nella zona di strada Lama del Duca. Sul posto sono arrivati anche i volontari dei Rangers Puglia. A giudicare dal fumo nero, a bruciare non sarebbero state solo sterpaglie, ma anche materiale di altro genere. "E' un disastro continuo", commentano i Rangers che da tempo seguono da vicino la problematiche dei roghi di rifiuti nel territorio del IV Municipio.