Sterpaglie a fuoco nella notte a Torre a Mare. I residenti: "Diserbate la zona"

Sterpaglie a fuoco nella notte a Torre a Mare. A segnalare la situazione è stato il Comitato di quartiere Torre a Mare, relativamente all'incendio generatosi nella nottata in zona Lama Giotta. Nessun danno sembrerebbe registrato a persone o cose, ma i residenti chiedono l'intervento dell'amministrazione perché non si ripeta questa situazione: "Incendio doloso o colposo poco importa per la comunità Pelosina ed in particolare per i residenti le cui abitazioni si affacciano sulla Lama, che chiedono un intervento urgente di diserbamento".

