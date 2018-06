In fiamme terreno in via Torricella, nuovo rogo a Santo Spirito. Picaro: "Intervenire rapidamente"

"Il mancato e tempestivo diserbamento delle aree abbandonate nel comune di Bari, sta diventando il terrore dei cittadini, oltre che per i soliti motivi igienico sanitari", con i terreni che diventano adatti al proliferare degli incendi, come accaduto ieri in strada Torricella, nel quartiere Santo Spirito, dove ignoti hanno appiccato il fuoco alle sterpaglie. L'episodio è stato segnalato dal consigliere comunale Michele Picaro (Forza Italia): "Ancora oggi - afferma - assistiamo all’inerzia dell’Amministrazione Comunale, a cui chiedo di intervenire in tempi rapidi per diserbare tutte le aree comunali abbandonate, al fine di evitare quanto già accaduto ieri".