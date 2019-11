Divampa incendio in uno studio dentistico: momenti di paura al Libertà, palazzo evacuato

Un incendio è divampato, per cause non ancora conosciute, all'interno di uno studio dentistico di corso Mazzini, nel quartiere Libertà di Bari. L'episodio si è verificato poco dopo le 8.

Sul posto sono giunte squadre dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e a far evacuare il palazzo. Vi sarebbero anche alcuni intossicati, soccorsi da personale del 118. I residenti dello stabile sono stati fatti evacuare.

Sul luogo dell'incendio anche alcune pattuglie della Polizia.

Gallery