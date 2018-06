Tir va a fuoco sulla Statale 100: traffico in tilt, rallentamenti e code verso Taranto

Un camion ha preso fuoco, questa mattina, mentre percorreva il tratto iniziale della Statale 100, poco fuori Mungivacca, in direzione Taranto: ancora ignote le cause dell'episodio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere il principio d'incendio. Non si registrano, al momento, persone ferite o intossicate. Disagi alla circolazione a causa del fumo e del mezzo fermatosi sulla carreggiata. La situazione è andata migliorando nel corso del primo pomeriggio.