A fuoco rifiuti di plastica e lastre di legno: due denunce in via Camillo Rosalba

Gli agenti delle Volanti hanno denunciato due persone, un 32enne barese con precedenti e un 23enne incensurato di origini nigeriane, dopo averli scoperti ad alimentare il fuoco in un'area privata e recintata in via Camillo Rosalba, in direzione Carbonara. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato una colonna di fumo dall'area dell'incendio, alimentato da materiale di risulta, lastre di legno, plastica e pannelli con schiuma poliuretanica. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l'area in circa 2 ore. I due sono stati denunciati in stato di libertà per attività di gestione rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti.