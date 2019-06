Incendio di sterpaglie in via Costa, paura per i residenti: "Fiamme a poca distanza dalle case e siepe distrutta"

"Fiamme alte e fuoco che si propagava velocemente", fino ad arrivare a lambire la recinzione perimetrale di un condominio, bruciandone la siepe. Per fortuna, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato ulteriori danni, come racconta a BariToday una residente di via Nicola Costa, al quartiere San Girolamo.

Qui in tarda mattinata, in un terreno incolto tra le case e la scuola Duse, è scoppiato un incendio di sterpaglie: "Il caldo ha seccato completamente le erbacce e il vento di maestrale di oggi ha alimentato l’incendio", racconta a BariToday la donna. "I soccorsi sono intervenuti prontamente ma la nostra siepe, nel condominio di via Nicola Costa 3 è andata purtroppo distrutta".

L'episodio è stato segnalato anche sulla pagina Fb del sindaco Decaro, in quanto l'area da cui è partito l'incendio - segnalano i residenti - sarebbe di proprietà del Comune: "Sarebbe il caso di ripulire la zona dalle sterpaglie senza aspettare che succeda qualcosa di più grave", dice la residente. "Ogni tanto, circa 2-3 volte l’anno il Comune manda degli addetti che radono completamente al suolo le erbacce, ma adesso è tanto che non vediamo nessuno", conclude.

