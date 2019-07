Bruciano sterpaglie e rifiuti al San Paolo: fumo nero e fiamme a poca distanza dalle case

Fumo nero e denso, visibile anche a grande distanza, e fiamme a poca distanza dalle abitazioni. Un vasto incendio ha interessato in tarda mattinata un campo incolto in via Saverio Milella, al quartiere San Paolo. A bruciare sterpaglie, ma anche rifiuti e vecchi pneumatici presenti nel terreno.

Per domare le fiamme è stato necessario l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco: le operazioni di spegnimento sono state complicate dalle particolari condizioni meteo, con una temperatura oltre i 37 gradi e un forte vento di scirocco.

Il rogo si è sviluppato in una zona a ridosso di alcune abitazioni e depositi, al punto che è stato necessario mettere in sicurezza un'auto e altro materiale che si trovava a poca distanza. Sul posto sono intervenuti anche i rangers d'Italia del nucleo di Bari, che hanno provveduto ad allertare la Polizia locale, giunta per i rilievi del caso.

