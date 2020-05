Rogo nella zona industriale di Bari: a fuoco area incolta in via Milella

Un incendio è scoppiato, questo pomeriggio, in via Milella, nella zona industriale di Bari. Il rogo ha interessato sterpaglie di una vasta area incolta. Sul posto sono giunte squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. E' intervenuta anche la Polizia Locale: via Milella è stata momentaneamente chiusa al traffico. Si consiglia percorso alternativo verso Via De Blasio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.