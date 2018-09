Fiamme e fumo nel garage di una palazzina in via don Sturzo: vigili del fuoco in azione

Vigili del fuoco in azione, questa mattina, in viale Don Luigi Sturzo, non lontano da largo 2 Giugno, a causa di un incendio scoppiato nei sotterranei di una palazzina costruita di recente: per cause non ancora chiarite, attorno alle 11, fiamme sarebbero divampate da una motocicletta, provocando la fuoriuscita del fumo dal garage. L'incendio è stato domato prontamente da due squadre dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunte anche pattuglie della Polizia e dei vigili urbani.