Inchiesta appalti "truccati" case popolari, torna ai domiciliari l'ex direttore dell'Arca Lupelli

Sabino Lupelli, ex direttore di Arca Puglia, è tornato agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza per presunta corruzione di appalti ritenuti truccati, riguardanti lavori alle case popolari. A deciderlo la Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso dei difensori contro la decisione del Tribunale del Riesame che aveva accolto, nei mesi scorsi, la richiesta del pm Savina Toscani. Gli inquirenti avevano impugnato l'ordinanza del gip Giulia Romanazzi che disponeva la scarcerazione. Il prossimo 5 dicembre davanti al gup si svolgerà l'udienza per la richiesta di rinvio a giudizio.