Residenze per anziani diventate focolai da Covid, la Procura apre un'inchiesta per quattro strutture nel Barese

Le autorità indagano sulle residenze per anziani nel territorio della provincia barese, strutture in cui si sono verificati decessi e decine di contagi di Coronavirus. A disporre l'indagine esplorativa - coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Rossi - è stata la Procura di Bari, che al momento non vede né indagati né ipotesi di reato.

In queste ore i carabinieri del Nas stanno effettuando gli accertamenti i quattro strutture sanitarie e negli uffici della Asl di Bari (incaricata dei tamponi), acquisendo la documentazione. Le rsa prese in esame al momento sono il centro per anziani Don Guanella e la Rssa Villa Giovanna di Bari, il centro Nuova Fenice di Noicattaro e il centro di riabilitazione Giovanni Paolo II di Putignano. I pm vogliono accertare se siano state rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza sanitaria per evitare la diffusone del contagio e se il personale era dotato di adeguati dispositivi di protezione individuali, essendo risultato anch'esso contagiato di diverse occasioni.