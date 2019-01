Presunte tangenti per pilotare sentenze e indagini, l'ex pm di Trani Savasta non risponde ai magistrati

Il magistrato del Tribunale di Roma Antonio Savasta, arrestato lunedì con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia in carcere davanti al gip Giovanni Gallo. Savasta, già sostituto procuratore di Trani, è accusato, a vario titolo, con l'ex gip tranese Michele Nardi e un ispettore di polizia in servizio a Corato, Vincenzo Di Chiaro, di aver pilotato sentenze giudiziarie e indagini attraverso tangenti: i tre sono stati arrestati lunedì scorso.

Secondo l'inchiesta della Procura di Lecce, sarebbe stato messo su un piano criminoso che "attraverso il costante ricorso alla corruzione di pubblici ufficiali - proseguono - assicurava favori nei confronti di falcoltosi imprenditori", in alcuni casi anche con l'intermediazione attraverso avvocati. Le vicende contestate risalirebbero al periodo 2014-2018. Nelle prossime ore si svolgeranno gli interrogatori di Nardi e Di Chiaro.