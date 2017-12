Inchiesta presunte tangenti Arca, revocati domiciliari a cancelliera e imprenditore

Il gip di Bari Giulia Romanazzi ha revocato gli arresti domiciliari per la cancelliera della Procura Teresa Antonicelli e l'imprenditore Antonio Lecce, coinvolti nell'inchiesta riguardante presunte tangenti in cambio di varianti ad appalti su case popolari e alloggi universitari che il 5 dicembre scorso portà all'arresto dell'ex dg di Arca Puglia, Sabino Lupelli, e altre quattro persone, tra cui due imprenditori, la cancelliera e un avvocato barese, oltre all'interdizione di un altro imprenditore, Dante Mazzitelli, al quale, nei giorni scorsi, il giudice ha ridotto la misura interdittiva da un anno a un mese.

Nel caso di Antonicelli e Lecce, il gip ha sostituito la misura cautelare con l'interdizione. Restano ai domiciliari Lupelli, Massimo Manchisi e Fabio Mesto. In base all'inchiesta della GdF coordinata dalla pm Savina Toscani, gli imprenditori avrebbero corrotto Lupelli dando, in cambio di pratiche favorevoli, denaro, buoni benzina e altre utilità. Per gli inquirenti, l'ex dg di Arca, quando seppe dell'indagine a suo carico, avrebbe cercato di ottenere informazioni tramite il suo legale dalla cancelliera Antonicelli, promettendole una casa popolare di maggiore gradimento.