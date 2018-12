Camion si ribalta in Tangenziale verso Carbonara: traffico in tilt e forti rallentamenti

Forti rallentamenti e traffico in tilt, attorno alle 18, a causa di un incidente avvenuto in Tangenziale, nelle vicinanze dello svincolo 12 pr Carbonara, in direzione Nord. Secondo le prime informazioni, un camion si è ribaltato, per cause non ancora accertate. Alcune persone all'interno sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e le ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. I rallentamenti hanno coinvolto la circolazione in direzione Foggia, con disagi fino a Japigia.